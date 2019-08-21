"طلب التأشيرة هو أسهل جزء من الرحلة" يقول ضيفنا في بي بي سي إكسترا الرحالة وصانع الأفلام الليبي محمد السليني

ضيفنا في بي بي سي إكسترا محمد السليني من ليبيا المعروف بإسم رحاليستا فهو صانع أفلام و رحالة جدير بالقرن الحادي والعشرين فبينما كان الرحالة في قديم الزمان يدون تجاربه على الورق بقلم من الريش يقوم محمد السليني بتصوير فيديوهات عبر أحدث أنواع التكنولوجيا من ضمنها التصوير بالطائر بدون طيار ونشرها عبر حسابه على يوتيوب - وله حتى الان أكثر من مئة وثمانين ألف متابع على يوتيوب - رغم أنه حاصل على ماجستير في الهندسة ولكنه تخلى عن هذا التخصص ليكرس حياته لما يهواه وهو السفر - زار حتى الآن عشرين دولة