المجاعة تهدد اليمن

حذرت الأمم المتحدة من أنها ستضطر لإيقاف 22 برنامج مساعدات "لإنقاذ الحياة" في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم يتم دفع ما يزيد على مليار دولار كانت الدول المانحة تعهدت بدفعها.

وكانت الدول المانحة تعهدت في فبراير شباط الماضي بقديم 2.6 مليار دولار لمساعدة اليمن، لكن حسب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي Lise Grande فإن المنظمة لم تحصل إلا على أقل من نصف هذا المبلغ.

يذكر أن أكثر من 17 مليون شخص من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة فيما يصل عدد النساء الحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى أكثر من 3.3 مليون.

مراسلنا في اليمن محمد العميسي حاول أن يرصد آثار الحرب ولا سيما المجاعة في التقرير التالي.