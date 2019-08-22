"أقضي مئات الساعات على العمل الواحد" يقول ضيف إكسترا الفنان الفلسطيني ستيف سابيلا

ضيفنا في بي بي إكسترا ستيف سابيلا الفنان الفلسطيني المقيم في برلين الذي يأخذ من التصوير الفوتوغرافي أساسا لفنه فلوحاته تتكون من أجزاء صغيرة مقتطعة من صور فوتوغرافية – ولد ستيف وتربى في مدينة القدس وغادرها للدراسة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا .. من ضمن لوحاته "ستة إسرائيليين وفلسطيني واحد " والنشوى" والأرض المحرمة"