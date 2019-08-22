"أقضي مئات الساعات على العمل الواحد" يقول ضيف إكسترا الفنان الفلسطيني ستيف سابيلا
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"أقضي مئات الساعات على العمل الواحد" يقول ضيف إكسترا الفنان الفلسطيني ستيف سابيلا

  • 22 أغسطس/ آب 2019

ضيفنا في بي بي إكسترا ستيف سابيلا الفنان الفلسطيني المقيم في برلين الذي يأخذ من التصوير الفوتوغرافي أساسا لفنه فلوحاته تتكون من أجزاء صغيرة مقتطعة من صور فوتوغرافية – ولد ستيف وتربى في مدينة القدس وغادرها للدراسة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا .. من ضمن لوحاته "ستة إسرائيليين وفلسطيني واحد " والنشوى" والأرض المحرمة"

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