ضيفنا في بي بي إكسترا ستيف سابيلا الفنان الفلسطيني المقيم في برلين الذي يأخذ من التصوير الفوتوغرافي أساسا لفنه فلوحاته تتكون من أجزاء صغيرة مقتطعة من صور فوتوغرافية – ولد ستيف وتربى في مدينة القدس وغادرها للدراسة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا .. من ضمن لوحاته "ستة إسرائيليين وفلسطيني واحد " والنشوى" والأرض المحرمة"
"أقضي مئات الساعات على العمل الواحد" يقول ضيف إكسترا الفنان الفلسطيني ستيف سابيلا
- 22 أغسطس/ آب 2019
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