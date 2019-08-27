كتب شيقة قد تلهينا عما يدور من حولنا

هل ما زال الكتاب يحتل مكانته كوسيلة لمعرفة العالم في ظل المنافسة القوية مع كل وسائل المعرفة و التسلية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة .. ومع المغريات الكثيرة في ألعاب الأطفال بات من الصعب أن ينجذب الطفل إلى كتاب ما. ولكن في مدينة حلب تعمل مكتبة شام على تقديم كافة السبل لجعل الطفل يقرأ. حتى أنها أطلقت مشروعها بإنشاء نادي كتاب الأطفال وفيه أنشطة متنوعة تهدف بمجملها إلى صناعة قراء صغار.. مراسلة إكسترا نغم قدسية تأخذنا في جولة إلى هناك فلنستمع.