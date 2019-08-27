كتب شيقة قد تلهينا عما يدور من حولنا
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كتب شيقة قد تلهينا عما يدور من حولنا

  • 27 أغسطس/ آب 2019

هل ما زال الكتاب يحتل مكانته كوسيلة لمعرفة العالم في ظل المنافسة القوية مع كل وسائل المعرفة و التسلية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة .. ومع المغريات الكثيرة في ألعاب الأطفال بات من الصعب أن ينجذب الطفل إلى كتاب ما. ولكن في مدينة حلب تعمل مكتبة شام على تقديم كافة السبل لجعل الطفل يقرأ. حتى أنها أطلقت مشروعها بإنشاء نادي كتاب الأطفال وفيه أنشطة متنوعة تهدف بمجملها إلى صناعة قراء صغار.. مراسلة إكسترا نغم قدسية تأخذنا في جولة إلى هناك فلنستمع.

مواضيع ذات صلة