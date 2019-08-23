"دنيانا": مدن من الماضي؟

مرت المدن والعواصم العربية بمراحل مختلفة من حروب وانقسامات واحتلالات وموجات لجوء أثر ذلك على الشكل الحضري لهذه المدن. وبالتالي توسعت هذه المدن بطرق عشوائية مما غير من شكلها وهويتها الحقيقية. القدس على سبيل المثال تغيرت معالمها بعد عملية التهويد التي تعرضت لها. أما بيروت الساحلية فشكلت أبنيتها المرتفعة جدارا فصل المدينة وأهلها عن البحر. حال هاتين العاصمتين كحال الكثير من المدن العربية التي فقدت إلى حد ما هويتها المعمارية بسبب غياب التخطيط المدني. فتوسعت المدن عشوائيا وظهرت الأبراج والأبنية الشاهقة التي لا تراعي شروط البناء الحضري. هويات هذه المدن تبدلت أيضا بسبب غلبة الرأسمالية على العمارة القديمة. فهدمت الأبنية التراثية وحلّ مكانها أبنية الباطون. هذا الأسبوع تتحدث مشاركات "دنيانا" عن مدنهنّ وعن علاقتهنّ المباشرة معها، وكيف كانت وكيف أصبحت.

في "دنيانا" هذا الأسبوع غيداء الرشيدي من اليمن، بثينة النصر من السعودية، منال خضر من فلسطين، يسرا محمد من الكويت وتنضم إليهن في النقاش سوزان نجم الدين فنانة ومهندسة معمارية من سوريا.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.