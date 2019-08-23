"المشهد" مع غبريال يارد

لا تقلّ موسيقى الفيلم السينمائي أهمية عن عناصره الأخرى. هي صوت الفيلم، إيقاعه ومزاجه، وهي ما يعلق أحيانا في الأذهان، أكثر من المشاهد والقصة.

غبريال يارد، واحد من أهمّ مؤلفي موسيقى الأفلام العالمية. لبناني الأصل، ولد في بيروت، رغم معارضة الأهل، ترك دراسة الحقوق واتجه لدراسة الموسيقى التي أحبها منذ طفولته.

في الوقت الذي اتجه في يارد إلى البرازيل، ثمّ إلى فرنسا حيث انطلق كعازف ومؤلّف، بدأت الحرب في لبنان، وانخرط فيها أخاه. ذات ليلة، تلقّى يارد اتصال من ابن عمّه، قال له إن أخاه قُتل في المعارك.

في فرنسا، عمل مع شارل أزنافور، جوني هاليداي، ميراي ماثيو وغيرهم.

أولى أعماله في السينما، كانت مع جان لوك غودار، المخرج الفرنسي الذي كان من بين من أسّسوا لسينما "الموجة الجديدة" أو La nouvelle vague في الستينيات. وهو من أقنع يارد بإمكانية تأليف موسيقى فيلم بحسب القصّة، قبل رؤية المشاهد.

بعد غودار، أصبح اسم غبريال يارد يتردد مع أهمّ المخرجين العالميين وأهمّ الأعمال السينمائية. عمل يارد أيضاً على أفلام الرسوم المتحركة للمخرج ميشال أوسلو، “أزور أسمر" Azur et Asmar و"دليلي في باريس" Dili A Paris.

حاز المؤلف الموسيقي العالمي غبريال يارد، اللبناني الأصل، جائزة الأوسكار عن فيلم the English patient عام 1997. وجائزة "سيزار" عن فيلم "العشيق" L’amant. وجوائز عالمية عديدة.

رغم جذوره الشرقية، ابتعد غبريال يارد لسنوات طويلة عن الموسيقى العربية. لكنه عاد مؤخراً إلى النغم الشرقي من خلال استعادة أعمال أسمهان مع ابنة حفيدتها، ياسمينا جنبلاط.

"المشهد" يستعيد هذه مشاهد المحطات مع غبريال يارد في رحلة موسيقية وسينمائية عالمية.

"المشهد" مع جيزال خوري، الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.