بلا قيود" مع عبير موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التونسية

وصفت عبير موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التونسية، أن ما حدث في عام 2011 في تونس لا يمكن تصنيفه بثورة لأنها لم تكن لها برامج او رؤية قائلة إن النظام السياسي ما بعد عام 2011 كان نظاما فاشلا شتت مواقع القرار وأضعف مؤسسات الدولة وأدى إلى أزمة اقتصادية واجتماعية حادة. وأضافت عبير موسي أن ذلك لا ينفي أن النهج في تونس اليوم هو نهج ديمقراطي وتعددي.

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