"دنيانا": ويستمر اللجوء

نزوح لجوء هجرة ترحيل

عبارات تلازم ملايين المواطنين في العالم العربي الذين هجروا او نزحوا من بلدان تعيش صراعات ونزاعات مسلحة واحتلال.

ملايين من الناس ذاقوا مرارة ووجع اللجوء وكل تداعياته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، تداعيات أجبرت العديد منهم على العيش بأسوأ الظروف الإنسانية وأشدها فقرا بالإضافة الى حرمانهم من أبسط الحقوق كالتعليم والطبابة. قصص معاناة اللاجئين في العالم العربي لا تعد ولا تحصى خصوصا بعد بروز خطاب الكراهية تجاههم أكان من المجتمع المضيف أو من بعض السلطات الرسمية.....

مشاركات دنيانا لهذا الأسبوع تجمعهن قضية واحدة وهم واحد هو “هم اللجوء" والنزوح، أربع نساء لاجئات وناشطات في القضايا الإنسانية، من بلدان تشهد أصعب أنواع اللجوء: فلسطين، الصومال، سوريا، ليبيا اليمن.

مشاركات لاجئات يطرحن قضية اللجوء من خلال المعاناة التي يعيشنها ومن خلال تجاربهن الخاصة ويحملن في جعبتهن تجارب بلدانهن التي ترزح في الحروب والازمات.

في "دنيانا" هذا الأسبوع الممثلة والكاتبة المسرحية الفلسطينية رائدة طه والباحثة في قضايا المرأة من سوريا صباح حلاق والطبيبة والناشطة الصومالية هبة شوكري ورئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السلام زهراء لنقي من ليبيا والناشطة غيداء الرشيدي من اليمن.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.