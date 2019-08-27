إكسترا التلفزيوني: البحث العلمي في الجامعات وهجرة العقول العربية

ما هو حال البحث العلمي في الجامعات العربية؟ وهل هي بالمستوى الذي يستحقه الشباب العربي في تحقيق طموحه في مجال الابتكار؟ وكيف يقيم الشباب مستوى جامعات الدول في الشرق الأوسط؟ وهل هو مُبرَر هروب الأدمغة والباحثين من جامعاتنا، مراكزنا البحثية و مستسشفياتنا نحو أوروبا و أمريكا الشمالية وبقية أصقاع الأرض؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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