الفنان المصري خالد حافظ: مشروعاتي الفنية تبدأ من المرسم
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الفنان المصري خالد حافظ: مشروعاتي الفنية تبدأ من المرسم

  • 28 أغسطس/ آب 2019

ضيفنا في إكسترا هو الفنان المصري خالد حافظ الذي انتقل من ممارسة الطب إلى احتراف الفن، حيث تنوع انتاجه بين الرسم والتصوير وإنتاج الفيديو في مسيرة حافلة شهدت تواجده في معارض فنية ومهرجانات سينمائية في كل قارات العالم. حدثنا خالد عن تجاربه الفنية المختلفة بالإضافة إلى تجربته الإذاعية التي دفعته لإنتاج مشروعات تسجيلية صوتية بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى.

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