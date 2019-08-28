ضيفنا في إكسترا هو الفنان المصري خالد حافظ الذي انتقل من ممارسة الطب إلى احتراف الفن، حيث تنوع انتاجه بين الرسم والتصوير وإنتاج الفيديو في مسيرة حافلة شهدت تواجده في معارض فنية ومهرجانات سينمائية في كل قارات العالم. حدثنا خالد عن تجاربه الفنية المختلفة بالإضافة إلى تجربته الإذاعية التي دفعته لإنتاج مشروعات تسجيلية صوتية بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى.
الفنان المصري خالد حافظ: مشروعاتي الفنية تبدأ من المرسم
- 28 أغسطس/ آب 2019
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