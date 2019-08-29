الكوميدي السوري البريطاني "مو" صفاف: الكوميديا وظيفتها كشف العيوب

ضيف إكسترا اليوم هو الكوميدي البريطاني صاحب الأصول السورية محمد "مو" صفاف، الذي حدثنا عن سبب اختياره الكوميديا وتحديداً فن "الستاند أب" أو الأداء الكوميدي الفردي. كما أخبرنا عن أبرز المواضيع التي يتناولها في عروضه الكوميدية، وما إذا كانت السخرية يجب أن تلتزم بمعايير محددة حتى لا تتسبب بالإساءة لأحد. بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى.