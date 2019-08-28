إكسترا التلفزيوني: فن البساطة في السفر والترحال حول العالم

كيف تتمكن من الاستمتاع بالسفر بأقل قدر من المصاريف؟ وما أهمية فنّ البساطة خلال الترحال في استكشاف الأماكن واختلاف التقاليد لدى الشعوب المتنوعة؟ حقلة بي بي سي إكسترا مع الرحالة المصريين سيف تامر وعبدالله الشامي ومن لبنان الكاتبة والمصورة إليان يوسف.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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