" بلا قيود " مع نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في المغرب

ذكرت الدكتورة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في المغرب، ان المركز الافريقي للتنمية المستدامة اشار الى ان المغرب حقق وضعا متميزا وتصدر الدول الافريقية في عدة مستويات وذلك لتوفر لجنة متخصصة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووضع استراتيجيات عملية واضحة . وأضافت بان هذه الاستراتيجيات تعد مؤشرات ناطقة تشير إلى عملية التحول التي يشهدها المغرب . أما فيما يتعلق بالمناخ السياسي فقالت نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إن المغرب نجح في جذب استثمارات بقيمة 80 مليار درهم . ووصفت المغرب بنقطة مضيئة في فضاء لازال مقلقا مشيرة الى سعي المغرب الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

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