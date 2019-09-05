"دنيانا": من يتحكم بمصائرنا؟

تخضع أكثرية الدول العربية لتدخلات خارجية من بلدان غربية أو أخرى عربية، تدخلات لعبت دورا رئيسيا في المشهدين السياسي والعسكري، خصوصا بعد اندلاع الانتفاضات العربية عام 2011.

هذه التدخلات غيرت في الخريطة الديمغرافية والجغرافية للبلاد، وأشعلت حروبا أهلية راح ضحيتها مئات الآلاف من الناس، هذا عدا عن تهجير الملايين حول العالم.

أبرز الأسباب الرئيسة للتدخلات الخارجية كانت المطامع في الموارد الطبيعية من نفط ومياه وغاز وغيرها من ثروات. إضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية وفرض نفوذ وسلطة مع غياب شبه تام للدولة الفعلية التي لا تستطيع تقرير مصيرها ومصير شعبها لوحدها....

هل هذه التدخلات الخارجية هي سبيل للحل؟ أم هي استمرار للأزمة وجعلها أكثر تعقيدا؟ كل هذه الأسئلة حضرت في حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع مع مشاركات من بلدان تشهد أصعب أنواع النزاعات والحروب، بلدان تعتبر بوابة للتدخلات الأجنبية، مع أربع نساء ناشطات من اليمن، الصومال، ليبيا، وسوريا.

في "دنيانا" هذا الأسبوع الباحثة في قضايا المرأة من سوريا صباح حلاق والطبيبة والناشطة الصومالية هبة شوكري ورئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السلام زهراء لنقي من ليبيا والناشطة غيداء الرشيدي من اليمن.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.