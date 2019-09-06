" بلا قيود " مع حمة الهمامي، مرشح ائتلاف الجبهة الشعبية لانتخابات الرئاسة التونسية

قال حمة الهمامي إنهم في الجبهة الشعبية يعارضون ائتلافاً حاكماً يميني التوجه, واعرب عن اعتقاده ان هذا الائتلاف الحاكم هو الذي أوصل تونس إلى وضع متأزم على كل المستويات، وإلى حالة من الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وحتى القيمي والأخلاقي. ويرى حمة الهمامي ان معارضتهم للائتلاف الحاكم هي معارضة يمليها الواقع. وأضاف انه تقدم للانتخابات الرئاسية ليس فقط كمرشحٍ لائتلاف الجبهة بل مرشح لفعاليات شبابية ونسائية وثقافية ورياضية كذلك، وأنهم في الجبهة الشعبية يمدوا أيديهم الى كل من يتفق معهم على برنامجهم، الذي وصفه بأنه برنامج قائم على الدفاع على السيادة الوطنية وعلى الحريات والحقوق وكذلك تفعيل الدستور على ان يتجسد ذلك في تشريعات.

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