إكسترا التلفزيوني: تجربة الموت والاستعداد لمفارقة الحياة

هل فكّرت في لحظة الموت من قبل؟ وهل تعتبرها لحظة فاصلة بين حياتين بالنسبة لك؟ وما هي الأمور التي يجب أن تنجز قبل الرحيل عن الحياة؟

حلقة بي بي سي إكسترا، مخصصة للتعرف على تجارب إنسانية لأناس فقدوا أحد المقربين إليهم، وسعوا من خلال معايشة تجربة الفقدان لإبقاء ذكرى موتاهم. الطفلة أدوري رحلت في سن السابعة عشرة ولكنها تركت قائمة لوالديها للقيام بأمور رغبت في عملها ولكن الموت سبقها إلى ذلك.

أما جاكلين التي فقدت ابنها الوحيد في سن المراهقة، فبادرت لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. الشابة السورية عشتار الأحمد نجت من قذيفة هاون كادت أن تودي بحياتها، ولكنها صمدت ووقفت على قدميها لمواصلة مسيرة الحياة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.شاركونا الأخبار والقصص والتجارب.

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