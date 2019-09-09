كيف عايش البعض تجربة العودة من الموت؟ وهل هناك لحظات يتمكن الإنسان فيها من غلبة الموت والعودة للحياة؟ تجارب شخصية لم يتمكن العلم من إثباتها حتى الآن ولكنها تبقى سؤالاً يقلق الطبيعة البشرية وفهمها للموت.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء. شاركونا الأخبار والقصص والتجارب.

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