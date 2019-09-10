"دنيانا": انتخابات في أكثر من مكان

في دنيانا هذا الأسبوع نتناول موضوع الانتخابات وهو استحقاق تستعد له تونس وعُمان والصومال ويطالب به الشباب الجزائري. مشاركات دنيانا هذا الأسبوع هن بسمة الكيومي من سلطنة عمان , هبة شوكري من الصومال، رؤى الصغير من تونس وغيداء الرشيدي من اليمن، كما يشارك في هذه الحلقة الناشط زين العابدين الغبولي من الجزائر .

تناقش الحلقة واقع الدول التي تشهد انتخابات وما اذا كانت محطة للتغيير ام لترسيخ الواقع الحالي. وتتناول الحلقة أيضا خصوصية هذه الانتخابات في بعض الدول ولاسيما منها في الصومال نتيجة المخاوف الأمنية وسطوة المراجع القبلية على الحياة العامة بينما السؤال المتصل بسلطنة عمان يبقى عن صلاحيات مجلس الشورى وما اذا كان سيفعل نعم ام لا. هذا الى جانب تعليق العملية الدستورية في اليمن وضبابية الوضع في الجزائر إزاء ما يقوله البعض عن عدم ترسخ أي تغيير تبع رحيل عبد العزيز بو تفليقه الرئيس الجزائري السابق.

في #دنيانا" هذا الأسبوع الطبيبة والناشطة الصومالية هبة الشوكري من الصومال ، الناشطة غيداء الرشيدي من اليمن، والناشطة الحقوقية بسمة كيومي من سلطنة عمان، ورؤى الصغير روائية وباحثة في العلوم السياسية والجندر من تونس، والناشط الجزائري زين العابدين الغبولي.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.