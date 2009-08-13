جنود بريطانيون بدناء

قال مسؤولون عن القوات البريطانية في أفغانستان إن أحد عوامل سوء أداء القوات البريطانية هناك هو عدم اللياقة البدنية، وزيادة الوزن لدى الجنود.. كما ذكر في مذكرة بريطانية جرى تسريبها مؤخرا الى صحيفة الأوبزرفر البريطانية،



وتشير المذكرة الى أنه يوجد في الجيش البريطاني 3,860 ثلاثة آلاف وثمانمئة وستون جنديا يحملون صفة "لا يمكن نشرهم الى صفوف القتال" بسبب عدم اللياقة البدنية، الى جانب 8,190 ثمانية آلاف ومئة وتسعين جنديا لا يمكن نقلهم بسهولة من أماكن خدمتهم لأسباب طبية.

وأكد وزير الدفاع البريطاني أنه أصدر تعليمات بضرورة إلتزام الجنود البريطانيين بمعايير اللياقة البدنية والعسكرية المنصوص عليها في لوائح الخدمة العسكرية.