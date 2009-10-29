اوضاع مرضى الأيدز في العالم العربي

في العالم العربي يكتسي الحديث عن مرض نقص المناعة المكتسبة، الـAIDS أو الـSIDA، بحلة خاصة تصبغ المرض بألوان العار والفضيحة وتدفع المجتمع والمسؤولين أحياناً إلى عدم الحديث أساساً عن الموضوع، أو نفي وجوده في بلادهم.

لكن أرقام منظمة الصحة العالمية، التي أتت من تقديرات وزارات الصحة في العالم العربي، تشير إلى وجود أربعمائة ألف مصاب بفيروس HIV المسبب لمرض الايدز فى المنطقة العربية. كما تتحدث التقديرات عن ثمانية وثلاثين ألف مصاب جديد في العالم العربي سنوياً.

هؤلاء لا يعانون من إصابتهم بالفيروس أو المرض المسبب له فحسب، بل يعانون أكثر ربما من التمييز الذي يلاقونه من المجتمع والسلطات، والجهل الكامل بطبيعة المرض والمصابين به.

برنامج الامم المتحدة الانمائي نظم في وادي النطرون في سيناء دورة لتدريب كوادر عربية تتمكن من التواصل مع الفئات الأكثر عرضة فلإصابة بالمرض في العالم العربي.

توفيق أحمد ذهب إلى مكان الدورة وأرسل التقرير التالي.