للشفافية..معنى واحد

تتركز جهود المعنيين بمكافحة الفساد في البلاد العربية بشكل كبير على المؤسسات الحكومية التي تحتكرعددا من النشاطات الاقتصادية.

ولذلك يظل النشاط المنادي بالشفافية في المؤسسات غير الحكومية متواضعا بالمقارنة. هذا الموضوع تمت مناقشته في البحرين مؤخرا في منتدى تعزيز النزاهة في القطاع الخاص في البلدان العربية.

ناقش المنتدى عدة موضوعات من بينها دور الحكومات في هذا المجال مجال نزاهة الشركات.

بعد قليل سنتحدث مع ممثل عن جمعية الشفافية المغربية حول علاقة الفساد في القطاع العام بواقع القطاع الخاص لكن نستمع اولا الى أركان السِبلاني وهو مسؤول شؤون إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي. وهو من المشرفين على منتدى البحرين وقد سألته نجوى الطامي عن المقصود بنزاهة القطاع الخاص، وهل يختلف عن نزاهة القطاع العام؟