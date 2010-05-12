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الحياة في داونينغ ستريت.

  • 12 مايو/ أيار 2010

لا شك ان حياة هؤلاء الرجال الثلاثة سوف تتغير بعد خروجهم او دخولهم الى داونينغ ستريت. ولكن تغيرا سوف يطال حياة زوجاتهم بقدر لا يقل عن حجم التغيير في حياتهم.. من هن هؤلاء السيدات وكيف تغيرت حياتهن.. التفاصيل مع ليليان داود