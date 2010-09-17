هل تشعرون بالأمان في الطائرة؟

هل تخافون من الرحلات الجوية؟ وهل تضعون ثقتكم في شركات طيران معينة أكثر من أخرى؟ النتائج التي توصلت إليها دراسة حديثة قد تجعل العديد منا يفكرون مليا ربما في الشركات التي يحجزون عليها تذاكر سفرهم. حيث أشارت خلاصة تلك الدراسة إلى أن الطيران في الدول النامية أخطر ثلاث عشرة مرة منه في الدول المتقدمة. و لا تتعلق الأسباب بالأحوال الجوية أو الأعطال الفنية، بل بإجراءات السلامة التي تقول الدراسة إنها أفضل بكثير في دول امريكا الشمالية وأوربا الغربية واليابان مقارنة بدول أمريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا. والملفت أيضا في الدراسة هو أن العوامل الثقافية تعد عاملا يشرح اختلاف معدلات الحوادث بين الجانبين. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير منيرة الشايب