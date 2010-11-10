العاب الاطفال بين التقليدي والالكتروني المعقد.

مع اقتراب موسم الاعياد نشرت الجمعية البريطانية قائمة لإثنتي عشرة لعبة هي الأكثر شعبية بين الأطفال. القائمة تضم ألعابا متطورة تقنيا مثل كاميرا فيديو للأطفال و آلة غيتار مصنوعة من الورق و لكن بإمكانات ألكترونية. لكن في نفس الوقت تضم القائمة ألعابا معروفة و قديمة لا تزال تحظى بإعجاب الأطفال مثل الليغو والدمى.

و لكن كما نعرف الأطفال هوائيون في حبهم للألعاب و قد يملون منها بسرعة و لا يعودون الى اللعب بها .. وربما تعجبهم لعبة أخرى ويعتزون بها لسنوات. فهل اللعبة المتطورة هي التي تشدهم بشكل أكبر؟ أم اللعبة التي تتطلب منهم قدرا أكبر من التفكير و من الخيال ؟ هالة صالح تبحث الاجابة في تقريرها التالي.