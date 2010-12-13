أحب أهلي، ولكن...

كثيرا كثيرا ما نسمع عبارة أنا أحب أمي ولكن لا أريد أن أكون مثلها.. ونسمعها أيضا من الشباب عن آباءهم.

قالت دراسة جديدة إن الفتيات اللائي ينشأن في أسرة الأم فيها مهووسة بالحفاظ على وزنها يكتسبن عادات الأم رغما عنهن. ورغماً عنهن يعني رغماً عنهن: بمعنى أن الابنة غير راضيةٍ غالباً عن سلوك أمها. كثيراً ما نسمع عبارة: أحب أمي ولكن لا أريد أن أكون مثلها، أو أحب أبي لكن لا أريد أن أكون مثله.

وهذا يكشف لنا القدر الكبير من التجاذبات والصراعات الموجودة داخل الأسرة بين أفرادها من أهل وأبناء. فلماذا توجد هذه الصراعات التي تجعل الأم وابنتها أفضل أصدقاء، وفي لحظة أخرى ألد أعداء؟ ولماذا تكثر انتقادات الأب لابنه.

هند أكرم استمعت للعديد من قصص الأبناء والبنات وأعدت تقريراً حول الأمر.