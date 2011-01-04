ومن النق ما قتل..

كثرة الإلحاح و"النق" ستقتلني يوما". عبارة ربما نسمعها على لسان الأزواج الذين يشتكون مما يرونه إلحاحا غير مقبول من شركاء حياتهم. الآن، جاءت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن في الدانمارك لتؤيد كلامَ هؤلاء. فالإلحاح المستمر لشريك الحياة قد يسبب، كما تُـظهر الدراسة، إلى الإصابة بأمراض قلبية.

وقد توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد اختبارات أجريت على أكثر من أربعة آلاف شخص على مر ست سنوات. إذن شكوى كثيرة خاصة من الأزواج من كثرة الإلحاح أو ما يصطلح عليه في بعض اللغات العامية ب"النق".

منى با تبحث أسباب الشكوى وأصل كلمة "نق"!