هل يختلف وقع الأغنية باختلاف المكان؟

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واكب الثورات التي تعيشها المنطقة العربية سيل من الأغنيات الوطنية التي تتغني بالثورة وتمجدها. ليس من المؤكد أن كل هذه الأغنيات ستبقى عالقة في أذهان الناس، حيث ارتبطت هذه الأغنيات بأحداث آنية وغُـنيت في ظروف محددة.

على الجانب الاخر هناك أغنيات أخرى لا تحمل مضمونا سياسيا مباشرا ولكنها تثير مشاعر وطنية أو تدفع الناس للتفكير في ما آلت إليه أحوال مجتمعهم، خاصة إذا ما كانوا يعيشون بعيداً. بعض تلك الأغنيات قد يتحدث عن قضية اجتماعية وأخرى تراثية وثالثة بكل بساطة أغاني عاطفية - غير أن وقع الأغنية قد يختلف باختلاف المكان والزمان.

هالة صالح عاشت تلك التجربة عندما حضرت حفلا نظمته الجالية التونسية في لندن للاحتفال بالثورة وذكرى استقلال تونس.