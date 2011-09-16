لماذا يتغير الرجال بعد الإنجاب؟

دائما ما يقال إن المرأة عندما تصبح أما تتغير حياتها للابد. لكن يبدو ان العلم يقول لنا اليوم أن حياة الاب ايضا تتغير للابد بعد انجاب الاطفال. دراسة علمية مثيرة للجدل خلصت إلي أن الاباء يمرون بتغيرات هرمونية بعد انجاب الاطفال. هذه التغيرات تجعلهم اكثر ميلا للحياة العائلية والحنو علي الاطفال ويميلون إلى العزوف عن الخروج مع اصدقائهم.

كشفت دراسة قام بها باحثون أميركيون على ستمائة رجل، في العشرينات من العمر، خلال خمس سنوات، تزوج حوالي ثلثهم خلالها وأنجبوا أطفالا، كشفت أن هذه المجموعة بدأت أجسادها في التقليل من إفراز هرمون الذكورة تستوستيرون بعد إنجاب الطفل الأول، على الرغم من أن هذا الهرمون كان في أعلى مستوياته قبل ذلك .

فهل تسبب هذه الاحصاءات قلقا للمقبلين منكم علي الزواج؟ باسم كامل ينصحكم بعدم القلق.