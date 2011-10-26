عندما يصل مريض إلى مرحلة ميئوس من شفائها، إما بسبب مرض عضال أو بسبب حادث ما، قد يعيش دوامة لا متناهية من الألم والمعاناة، فتصبح الحياة صعبة وقاسية يعاني المرء لتحقيق أبسط ما يريد من أشياء حياتيه يومية لطالما اعتاد عليها دون تفكير. وعندما يقول الأطباء إننا أمام حالة ميؤوس من شفائها. هل يمكن أن يبرر ذلك أن يفكر المرء في القتل الرحيم؟ أي ان يريد البعض أن يضعوا حداً لحياتهم بمساعدة طبية. ومهما كان السبب وراء اتخاذ البعض هذا القرار، فإن مسأله كهذه ما زالت تثير الكثير من الجدل في العديد من الدول. وكثيراً ما يتحدث معارضون لما يسمى القتل الرحيم، أو الموت الرحيم، من مبدأ أن الأهم الحفاظ على الحياة، او من بدأ ان الله وحده يملك حق أو سلطة أخذ الحياة.ولكن ماذا عن رأي أولئك الذين يرون أن الإنسان أيضاً يملك حق وقف حياته عندما تصبح شديدة الصعوبة، يدون أمل بالخلاص؟ دينا وقاف تناقش الأمر.
اقتلني، رحمة بي!
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو