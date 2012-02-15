آفاق: 80‏ عاما على خدمة بي بي سي العالمية

Image caption آفاق

تحتفل هيئة الاذاعة البريطانية بالذكرى ال 80 على انطلاق خدمة بي بي سي العالمية التي تمثل البي بي سي العربية احد ابرز مكوناتها.‏ وتتزامن هذه الاحتفالات مع انتقال الخدمة العالمية من مبنى بوش هاوس الى مبنى برودكاستينغ هاوس الجديد.

كان لآفاق جولة خاصة في مبنى بوش هاوس العريق الذي ارتبط بالبي بي سي العربية لأكثر من سبعين عاما، في هذه الحلقة التقينا عدد من المذيعين والمذيعات الذين اعتدتم على أصواتهم ليحدثونا عن ذكرياتهم في هذا المكان، وكذلك التقينا بمدير مكتب التاريخ بالبي بي سي الذي حدثنا عن تاريخ مبنى بوش هاوس بالاضافة الى تسجيلات وصور نادرة لزيارات عدد من المشاهير.

يبث برنامج "‏آفاق" على شاشة تلفزيون "بي بي سي" كل اربعاء عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش بعد موجز الأخبار.

ويعاد الخميس الساعة الثالثة والنصف فجرا والثانية عشر والنصف ظهرا والجمعة في التاسعة والنصف مساء والسبت عند الثانية عشرة والنصف ظهرا.

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