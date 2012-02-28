اعتزل احتراما لمسيرتك

نشرت صحيفة عربية تصريحاتٍ للمغني اللبناني فضل شاكر وصفت بأنها تحمل انتقاداتٍ لاذعة ً لعدد من المطربين العرب ومن بينهم المغنية المعروفة وردة الجزائرية. وأشار المقال إلى أن فضل شاكر دعاها إلى الاعتزال احتراما لسنها حسب التعبير الذي نسب إليه. حاولنا الاتصال بفضل شاكر لكنه لم يرغب في التعليق واكتفى مساعده بنفي ما ورد في المقال وقال إن فضل لا يعقل أن يدعو وردة الجزائرية إلى الاعتزال.

وبالرغم من ذلك النفي، أثار الكلام الذي نشر غضب بعض محبي وردة، وأثار أيضا تساؤلات حول ما إذا كان على الفنان أن يعتزل إن وصل إلى مرحلة عمرية معينة ضعفت فيها إمكانيته الصوتية. وهل هو قرار خاضع فقط للمطرب نفسه أم أنه من حق آخرين التدخل فيه؟ لمناقشة هذه التساؤلات اتصلت كريمة كواح بالمحلن المصري حلمي بكر وسألته أولا عن رأيه في استمرار بعض نجوم الطرب في الغناء و تنظيم الحفلات رغم تراجع أدائهم وإمكانياتهم الصوتية.