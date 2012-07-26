يوم بلا صحافة

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نظمت نقابات صحافية في مالي أخيرا "يوما بلا صحافة" احتجاجا على تعرض صحافيين لاعتداءات قام بها في الأسابيع الأخيرة مسلحون يعتقد أنهم مقربون من المجموعة العسكرية الحاكمة سابقا. ولم تصدر الصحف في ذلك اليوم بينما أوقفت الإذاعات الخاصة البث تضامنا.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها صحف ومواقع الكترونية إلى الاحتجاب احتجاجا على أوضاع تتعلق بحرية الصحافة. وكانت موسوعة ويكبيديا على الإنترنت قد احتجبت في أوائل هذا العام احتجاجا على قانونين أمريكيين تقول الموسوعة إنهما يحدان من حرية التعبير.

يونس آيت مالك تحدث إلى عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطنيين وسأله أولا عن أسباب لجوء الصحف أحيانا إلى الاحتجاب؟

الاحتجاب وسيلة للتعبير عن رفض قمع حرية الصحافة ولكن ضرره يطال القارئ في المقام الأول، حسبما يقول نور الدين ميلادي، مدير مركز دراسات الإعلام والاتصال بجامعة نورث هامتون البيريطانية في حديث مع يونس آيت مالك.