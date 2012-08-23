حرية بحدود، وإلا...

بعد قرار للحكومة المصرية بوقف قناة تلفزيونية عن البث، والحكم بالحبس على رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية بتهمة التطاول على رئيس الجمهورية، ومنع صحيفة من الصدور، وعدد من القرارات والحوادث الأخرى التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية يرى كثيرون أن وضع الصحفيين والصحافة في البلاد في تراجع مقلق في ظل عهد جديد انتـُظر منه المزيد وليس الأقل. في حين يرى كثيرون أن الحريات الصحفية والإعلامية لها حدود، وأن تجاوز الحد يوجب المحاسبة. لكن من يضع هذه الحدود، ومن يراقب مراقبي تطبيقها. والأهم: لماذا هذا القلق دائماً على الحريات الصحفية في العالم العربي؟ رهام أحمد في القاهرة تناقش الأمر.