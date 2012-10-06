ضيفة حلقة بي بي إكسترا في أسبوع هي الشاعرة والمترجمة العراقية ريم قيس كبة. ستتحدث عن كتابتها لشعر الأطفال وعن نشاطها الثقافي في بريطانيا كما ستعلق على موضوعات مختلفة منها استهداف الآثار خلال الصراعات المسلحة ومدى جدوى دعوات المقاطعة المختلفة.
اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الثانية
- 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2012
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