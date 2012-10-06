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اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الثانية

  • 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2012

ضيفة حلقة بي بي إكسترا في أسبوع هي الشاعرة والمترجمة العراقية ريم قيس كبة. ستتحدث عن كتابتها لشعر الأطفال وعن نشاطها الثقافي في بريطانيا كما ستعلق على موضوعات مختلفة منها استهداف الآثار خلال الصراعات المسلحة ومدى جدوى دعوات المقاطعة المختلفة.