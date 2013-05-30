أشادت الصحف البريطانية مؤخرا برجل أنقذ أطفالاً من هجوم سمكة قرش على أحد شواطئ أستراليا. ولكن هذا الرجل الذي اعتبر بطلاً لمخاطرته بنفسه لإنقاذ الأطفال، وجد نفسه وزوجته، التي تعمل معه في نفس الشركة، مفصولين عن العمل بسبب رحلتهم إلى أستراليا. حيث كان رؤساء هذا الرجل في العمل ضمن ملايين الناس الذين شاهدوا صوره في الصحف، بل أيضا مقطعا مصورا له على الانترنت وهو يصارع سمكة القرش. هذا علما أنه كان من المفروض أن يكون في إجازة مرضية. وأعرب الرجل لاحقاً عن ندمه لعمل الخير الذي قام به والذي كلفه عمله.

هذا ما يحصل أحياناً ... "افعل خيرا، تلق شرا". نانسي النقيب تحدثت إلى أشخاص أقدموا على فعل الخير، والنتيجة كانت متباينة.