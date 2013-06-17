لماذا تدخّن؟

كشفت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء بمصر عن أزدياد عدد المدخنين في البلاد إلى حوالى عشرة ملايين مدخن. كما أظهرت الدراسة أن أكثر من ثلاثة عشر مليون يتعرضون للتدخين السلبي.

ومن الإحصاءات الأخرى المثيرة للجدل التي كشفت عنها هذه الدراسة هي زيادة عدد المدخنات بين السيدات الأميات فى الريف أكثر منها في المناطق الحضرية.

فهل يدرك من يدخنون الضرر الذي يتسببون به بشكل مباشر أو غير مباشر لغيرهم؟ وبماذا يفسرون استمرارهم في التدخين على الرغم من معرفتهم لأضراره الصحية؟ إيناس علوي التقت بمدخنين ومدخنات ومسؤولين وأطباء لتتعرف منهم على ما يعنيه التدخين بالنسبة لهم.