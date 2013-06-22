اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الاولى

إكسترا في أسبوع يأتيكم هذه المرة بأجواء حية من ساحة Lyrics بقلب العاصمة البريطانية لندن. ينقل لكم البرنامج صورة صوتية حية على شرف فعاليات مهرجان "شباك" للثقافة العربية المعاصرة والذي انطلق قبل عامين ولقى اهتماماً كبيراً من الجمهور البريطاني والجالية العربية ببريطانيا.

تستضيف حلقة اليوم عمر قطّان رئيس الجهة الممولة للمهرجان والمنتج والخرج السينمائي الفلسطيني. كما ستمر علينا أصوات فنانين وتشكيليين يتحدثون عن مشاركاتهم وأعمالهم الفنية. حلقة اليوم تأتيكم بصحبة منى با وعبد الصمد بن جودة وتخرجها لكم من ساحة المهرجان هالة صالح ومن استوديوهاتنا بمباني بي بي سي نانسي النقيب.