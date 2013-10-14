سياسات تحديد النسل و مستقبل الموارد الطبيعية

يحذر الكثيرون من الانفجار السكاني الذي يعاني منه العالم اليوم قد تكون له عواقبه على مستقبل كوكبنا لا سيما مع تناقص الموارد الطبيعية.

و يقول الناشط البيئي و المذيع البريطاني السير David Attenborough إن تكوين أسرة كبيرة في العدد تصرف غير مسؤول في عالمنا المزدحم اليوم . و حذر Attenborough من أن الأجيال المقبلة ستعيش حياة أقل صحة وسعادة لأن مصادر الأرض تتقلص وتختفي العجائب الطبيعية. وأظهر دعما لسياسة الطفل الواحد المطبقة في الصين حيث قال إن البلد علمت أن عليها إطعام كثيرين اذا لم تحد من أعداد المواليد.

نانسي النقيب تحدثت الى الدكتور كامل دوميط المختص بشئون البيئة وسألته عن تأثير أعداد السكان على مصادر الأرض: