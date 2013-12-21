مسابقة القصة القصيرة لبي بي سي اكسترا

هذا هو موعدنا الأسبوعي مع "قصص على الهواء"؛ مسابقة القصة القصيرة التي تجريها بي بي سي إكسترا بالتعاون مع مجلة العربي. القصة الفائزة تبث هنا، على هواء بي بي سي، كما تنشر على صفحات مجلة العربي التي تقدم لكاتبها جائزة رمزية قدرها مائة دولار أمريكي. الشرط الأساسي للقصة الالتزام بخمسمائة كلمة كحد أقصة لطولها. القصة الفائزة هذا الأسبوع عنوانها "مسيرة شعر البدوي" بقلم أبو بكر الصديق المهدي الخضر من السودان نستمع اليها بصوت الزميل محمود المسلمي