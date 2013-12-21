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اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الأولى

  • 21 ديسمبر/ كانون الأول 2013

ضيفنا في اكسترا في أٍسبوع اليوم هو العالم المصري الأمريكي فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوستون الأمريكية. نتحدث معه عن عمله في وكالة ناسا الأمريكية للفضاء في الستينات والسبعينات من القرن الماضي عندما كان مسؤولا كعالم جيولوجيا عن تحديد موقع هبوط مركبة الفضاء في أول هبوط لإنسان على سطح القمر عام 1969.

كما نتحدث معه أيضا عن عمله في البحث عبر الفضاء عن مصادر المياه في المناطق الصحراوية. نتحدث أيضا عن مشكلة هجرة الأدمغة في السودان ودول أخرى وعن اللغة الهجينة بين الأنجليزية والعربية والأردو التي يتحدث بها البعض في دول الخليج.