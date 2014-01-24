أزمة الحليب في الجزائر

حلقة خاصة من بي بي سي إكسترا بثت من الجزائر العاصمة على أثير البي بي سي وأيضا على موجات القناة الاولى بالإذاعة الجزائرية.

الحلقة بثت تحديدا من مقام الشهيد و هو المكان الذي يعد من أبرز معالم العاصمة وقد بني عام اثنين وثمانين بمناسبة إحياء الذكرى العشرون لاستقلال الجزائر تخليدا لذكرى لضحايا الحرب التحريرية.

انتهى عام ألفين وثلاثة عشر على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية حيث يستقبل المواطن الجزائري هذه السنة بندرة مست مادة ذات استهلاك واسع وهي حليب الأكياس المبستر.

المراقبون للسوق الجزائرية يرجعون سبب ندرة حليب الأكياس لارتفاع سعر مسحوق الحليب المستورد في السوق العالمية.

فلماذا يفضل الجزائريون حليب الأكياس على الأنواع الأخرى المتوفرة في السوق؟وهل هناك فعلا أزمة حليب في البلاد.

إلى تقرير لمياء فروجي، سمير مغاربة بصوت سامية عنو.