الشروط والأحكام

مصدر الصورة BBC World Service

1. قرار بي بي سي بأهلية أو عدم أهلية المتنافسين أو أعمالهم للمشاركة سيكون قراراً نهائياً، ولن يتم النظر في أية مراسلات متعلقة بالقرار. تحرص بي بي سي على بث مجموعة مختارة من الأعمال النهائية الفائزة على قناة بي بي سي العربية، وستسعى لعمل ذلك بموافقة أصحاب حقوق كل من تلك الأعمال.

2. يجب أن يقدم المتنافسون التالي:

- طلب اشتراك، وهذا يمكن إيجاده هنا( يمكن تعبئة النموذج وتسليمه عبر الإنترنت كما يمكن تحميله وإرساله بالبريد العادي). لن يتم قبول الطلبات غير المرفقة بطلب اشتراك.

- يمكن أن يتم تقديم الطلبات باللغة العربية أو أي لغة أخرى غير العربية، والمشاركة مفتوحة أمام جميع الأفراد المقيمين في جميع الدول ومن جميع الجنسيات. - يجب أن ترسل جميع المشاركات بلغتها الأصلية، مذيلة بترجمة للغة الإنجليزية. بالنسبة للمشارَكات في فئة صحافة المواطن هذا الشرط مفضل لكنه غير أساسي. - لن يتم قبول المشاركات إذا أرسلت دون ترجمة مذيلة باللغة الإنجليزية – ويستثنى من هذا فئة صحافة المواطن. 3. يجب أن يحدد المشاركون بوضوح الفئة التي يرغبون في إدراج أعمالهم فيها والحكم على أعمالهم وفقاً لشروطها، ويجب الالتزام بالمعايير التالية: - يجب أن تتجاوز مدة الأفلام الروائية الطويلة الأربعين دقيقة، وأن تكون عملاً من وحي الخيال. - يجب أن لا تقل مدة الأفلام القصيرة عن ثلاث دقائق وأن لاتزيد عن أربعين دقيقة، ومن الممكن أن تكون أفلاماً خيالية أو رسوماً متحركة أو أفلاماً تجريبية. - يجب أن تكون الأفلام الوثائقية أعمالاً غير روائية، ويجب أن يكون طولها ما بين خمسة وعشرين إلى تسعين دقيقة. يجب أن تكون تقارير الصحافة الاستقصائية عملاً غير روائي وأن تتراوح مدتها ما بين عشرة إلى خمسين دقيقة. يجب أن تكون تقارير صحافة المواطن أعمالاً غير روائية. العمل المقدم ممكن أن يتراوح طوله ما بين ثلاث إلى ثلاثين دقيقة. وستقدم مكافأة صحافة المواطن للمراسلين غير المحترفين، والصحفيين ومعدي الأفلام الذين تكون تقاريرهم أو لقطاتهم للفيديو المتعلقة بأحد أخبار الشؤون الحالية، مبتكرة ورائدة وتقدم شيئاً جديداً. التقدم لهذه الفئة غير متاح للصحفيين المحترفين أو المراسلين الصحفيين الذين يعملون لصالح محطات بث رئيسية أو منظمات إخبارية. 4. يفتح باب تقديم المشاركات في السابع عشر من مارس/ آذار 2014. 5. يجب تقديم المشاركات إلى العنوان المذكور أدناه بواسطة فيميو(VIMEO) ، أو في قرص DVD أو فلاشة تخزين يو اس بي USB . إذا قدمت مشاركاتك بواسطة الفيميو يجب أن تضع عليها نفس المسمى الذي استخدمته على نموج المشاركة الخاص بك حتى نتمكن من العثور عليه بواسطة نموذج المشاركة. إذا أردت إرسال مشاركاتك باستخدام DVD أو USB ، الرجاء إتاحة الوقت الكافي لضمان وصول تلك المشاركات بحلول الموعد النهائي يوم الإثنين 28 أبريل/ نيسان. يجب أن يوضع على ال DVD أو ال USB بشكل واضح نفس العنوان الذي قمت بتحديده على نموذج المشاركة الخاص بك. يتحمل المرسل تكاليف شحن المواد المرسلة. لن يتم إرجاع الأقراص DVDs أو فلاشات التخزين USB sticks .

يجب إرسال الطلبات إلى العنوان التالي:

Aan Korb: BBC Arabic Film and Documentary Festival 2014 Fourth Floor, Peel Wing BBC Broadcasting House 2-22 Portland Place London W1A 1AA

ويجب أن يكتب على المغلف بوضوح

Aan Korb Arabic Festival Submission Aan Korb: BBC Arabic Film and Documentary Festival 2014 Fourth Floor, Peel Wing BBC Broadcasting House 2-22 Portland Place London W1A 1AA

لجميع الاستفسارات المتعلقة بالمهرجان، الرجاء مراسلتنا على الإيميل التالي: aankorb@bbc.co.uk

6. لن تستخدم بي بي سي التفاصيل الشخصية إطلاقاً إلا لأغراض إدارة المهرجان. الرجاء الإطلاع على سياسة حماية الخصوصية لدى بي بي سي.

7. آخر موعد لتقديم المشاركات هو الساعة التاسعة من صباح يوم 28 إبريل/ نيسان 2014. لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ. مع ذلك تحتفظ بي بي سي بحقها، وفقاً لما تراه مناسباً، في تمديد هذا الموعد النهائي الواقع في يوم الإثنين 28 إبريل / نيسان لاستيعاب بعض المشاركات المتأخرة. (لن نضيف أي ملاحظة على الانترنت). لا تتحمل بي بي سي أية مسؤولية ناجمة عن المشاكل في الخدمات البريدية والتي من المحتمل أن تتسبب في ضياع المشاركات أو تأخر وصولها. الدليل على إرسال المشاركات ليس دليلاً على استلامها. لن تتم إعادة المشاركات المرسلة، لذا يرجى الاحتفاظ بنسخة عنها. ولن يتم إعطاء أي تعليق على أية مشاركة. 8. بإمكان المشاركين التقدم لأكثر من فئة واحدة من الأعمال. 9. يجب أن تكون كافة المشاركات أعمالاً أصلية للمشاركين، وأن لا تنتهك تلك المشاركات حقوق أي طرف ثالث. لا تتحمل بي بي سي أية مسؤولية إذا تجاهل المشاركون هذه القواعد، ويوافق المشاركون على تعويض بي بي سي بالكامل عن أية مطالبات يتقدم بها أي طرف ثالث نتيجة أي خرق لهذه القواعد. 10. 11. مقاطع للاستخدام من مشاركات مختارة- ستعرض بي بي سي لقطات في حفل توزيع الجوائز من مشاركات تم ترشيحها، ومن الممكن أن تشكل هذه المقاطع جزءاً من البث التلفزيوني لقناة البي سي العربية أو في بثهاعبر الانترنت. سيطلب من المرشحين النهائيين إعطاء إذن للبي بي سي في استخدام مقطعين مأخوذين من مشاركاتهم بطول ستين ثانية لكل منهما، حتى يتم استخدامها عبر وسائل البث الثلاث، وعلى الموقع الالكتروني للبي بي سي. وأيضاً إعطاء ضمان بأن المرخص له هو المسؤول عن حقوق أي طرف ثالث. 12. لتجنب الشك، تحتفظ بي بي سي بحق إجراء التعديلات على الترجمة إذا كان ذلك ضرورياً، أو إذا لم تتناسب الترجمة مع المعايير التي تتوقعها البي بي سي. 13. يوافق المشاركون على الالتزام بهذه الشروط والأحكام حال تقديم أعمالهم. 14. سيتم الحكم على المشاركات وفقاً للمعايير التالية:

سيكون تقييم الأعمال المرشحة وفقاً للمعايير التالية:

الأفلام الروائية والأفلام القصيرة

الحداثة/ تاريخ النشر: هل هذا موضوع جديد؟ منظور جديد؟ صوت جديد؟ هل شاهدنا هذا من قبل؟ الموضوع/ الفكرة الرئيسة: كيف تناول معدو الأفلام موضوعات أفلامهم؟ هل الموضوع ذا صلة/ متعلق بمهرجاننا؟ 3. المهارات الحرفية: كيف تم تنظيم هذا الفيلم؟ هل قيم الإنتاج فيه جيدة؟ هل استخدم معد الفيلم لقطات صعبة بطريقة مثيرة للاهتمام؟ 4. استجابة الجمهور: كيف تشعر عند مشاهدة الفيلم؟ / كيف يجعلك الفيلم تشعر عند مشاهدته؟

الأفلام الوثائقية

يندرج تحت فئة الأفلام الوثائقية الأفلام اللاروائية التي تدور حول موضوع اجتماعي أو ثقافي أو سياسي، مع التركيز على العالم العربي منذ انطلاقة الثورات العربية. يجب أن يكون الدافع وراء هذه الأفلام روايات قوية، وقصصاً مرئية وشخصيات مقنعة، كما يجب أن تظهر رؤية أصلية ومؤلفة عن المجتمع العربي أو الثقافة العربية. تهدف فئة الأفلام الوثائقية إلى تسليط الضوء على مواهب ومهارات معدي الأفلام، والتناول المبدع لواقع الحال في العالم العربي اليوم. لا تشمل هذه الفئة موضوعي التاريخ أو التاريخ الطبيعي.

الصحافة الاستقصائية

فئة الصحافة الاستقصائية متاحة للتحقيقات الصحفية التي لا لبس فيها والمدروسة دراسة متمعنة، ودقيقة ومتوازنة صحفياً، في أحد قضايا الشؤون الحالية في العالم العربي، وتغطي الفترة الزمنية منذ بدء الربيع العربي حتى الآن. نهدف إلى تسليط الضوء على الوضوح الصحفي، والدقة والتوازن والإنصاف، والبحوث المتعمقة والمهارات التحليلية المفصلة في التحقيقات الوثائقية. سنقوم بتقديم الجوائز للأفلام التي تظهر الشجاعة في التعامل مع الموضوعات الصعبة، والأفلام التي تتحدى القوة والسلطة، أو التي تسعى لنيل العدالة أو تكشف شيئاً جديداً عن قضية تتعلق بالمصلحة العامة في العالم العربي.

صحافة المواطن

ستقدم جائزة صحافة المواطن للمراسلين الصحفيين غير المحترفين، والصحفيين ومعدي الأفلام الذين تمتاز تقاريرهم أو لقطات الفيديو التي يقدمونها حول أحد أخبار الشؤون الحالية، بالابتكار والكشف عن ما هو جديد. هذه الفئة غير متاحة للصحفيين المحترفين أو المراسلين الصحفيين الذين يعملون لصالح محطات بث رئيسية أو منظمات إخبارية. تهدف هذه الفئة إلى تسليط الضوء على أعمال المواطنين الذين ساعدت شجاعتهم في الكشف عن قصة لم يقدر أو لم يرغب المحترفون بتغطيتها إعلامياً. سيتم استعراض/ مراجعة كافة المشاركات من قبل فريق مختص من بي بي سي والمجلس الثقافي البريطاني (بما في ذلك قائمين على صناعة الأفلام، ومنتجين ومعدي أفلام وثائقية)، وسيقيمون الأعمال في ضوء المعايير المبينة أعلاه، وسيحددون قوائم مكونة من عشرة أسماء مرشحة عن كل فئة.

المرحلة الثانية

بعد ذلك يتم اختيار الأعمال لترسل من أجل النظر بها من قبل لجنة تحكيم. سيتم إخطار/ إعلام المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم في الأسبوع الذي يبدأ بيوم 19 مايو / أيار 2014 .

المرحلة الثالثة

ستقوم لجنة التحكيم بمشاهدة المشاركات ومناقشتها. بعد ذلك يتم اختيار ما مجموعه خمسة مشاركات من كل فئة لتكون جاهزة للعرض النهائي كجزء من فعاليات مهرجان آن- كورب. يجب على المشاركين الذين تم اختيارهم تقديم نص الحوار الكامل مكتوباً. يقع على عاتق بي بي سي وفريق إدارة المهرجان جدولة وبرمجة جميع الأعمال المختارة.

سيتم عرض المشاركات التي يتم اختيارها في مسرح الإذاعة في مبنى البث الإذاعي للبي بي سي في لندن Radio Theatre, Broadcasting House, London ، وسيتم أيضاً تضمينها في بث تلفزيوني خاص للبي بي سي.

سيتم إعلام المشاركين الذين تم إختيارهم في الأسبوع الذي يبدأ بيوم الإثنين 23 يونيو/ حزيران 2014 . نفضل أن نضمن هذه التفاصيل في خطابات اتفاق ترسل إلى جميع الواصلين إلى المرحلة النهائية. 15. مقتطفات فقط من الأفلام الروائية والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية والصحافة الاستقصائية وصحافة المواطن، هي ما سيتم عرضه في وسائل الإعلام لأغراض ترويجية، وذلك إذا تم الحصول على إذن من المنتج أو صاحب الحق. سيتم ذكر هذا بالتفصيل على نموذج اختيار رسمي يتم ارساله لجميع المشاركين الناجحين.

16. جائزة بي بي سي العربية للصحفي الشاب

ستمنح بي بي سي العربية جائزة لشاب مميز يقع عمره ما بين 18- 30 عاماً، والذي يكون قد قدم في رأيها أكثر عمل إعلامي واعد وأصلي من ضمن فئات الأفلام الوثائقية وصحافة المواطن والصحافة الاستقصائية. ينبغي أن تؤخذ الجائزة في غضون اثني عشر شهراً من الإعلان في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2014. ستشتمل الجائزة على تدريب وتوجيه، وتزويد بمعدات يصل قيمته إلى عشرة آلاف جنيه استرليني، للبدء في إنجاز مشروع في التنمية. هناك احتمال لأن يتم التكليف بهذا المشروع من قبل البي بي سي. 17. سيتم الإعلان عن أسماء جميع المشاركين الذين عرضت أعمالهم في المهرجان. يجب على المتقدمين الموافقة على المشاركة في أي دعاية للمهرجان إذا لزم الأمر. من الممكن استخدام جميع المشاركات المختارة لأغراض عرض الصحف الخاص قبل المهرجان. ستقوم بي بي سي بدعوة عدد من الفائزين للحضور والمشاركة في المهرجان، وسيتم دفع تكاليف السفر والإقامة ضمن الحدود المعقولة. لكن جميع المدعوين مسؤولون عن تأمين تأشيرات سفرهم وتحمل تكاليفها. 18. قرار بي بي سي قرار نهائي، ولن يتم النظر في أية مراسلات 19. للبي بي سي الحق في استبعاد أية مشاركة تخل بهذه الشروط والأحكام. 20. تحتفظ بي بي سي بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي مرحلة من المراحل، بما في ذلك تغيير أو استبدال عملية الاختيار، أو هيئة التحكيم، أو فرص التنمية لجائزة بي بي سي العربية للصحفي الشاب. في حال حدوث ذلك سيتم نشر إشعار على الموقع التالي: www.bbcarabic.com/aankorb 21. تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين إنجلترا وويلز.

#AanKorbFest تابعونا على تويتر

المهرجان برعاية المجلس الثقافي البريطاني