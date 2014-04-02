قالت دراسة حديثة لموقع عربي للتوظيف إن 29 في المئة من الشباب المغاربة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، يفضلون الاشتغال بالقطاع العام أو الحكومي، بينما 5 في المئة فقط يفضلون العمل في الشركات المغربية الخاصة. ما الذي يجعل الشباب يفضل العمل بالقطاع العمومي ويرفضون العمل بالقطاع الخاص؟ أنس عياش مراسل بي بي سي في الرباط ، يحاول الإجابة على هذه التساؤل.
الوظيفة العمومية أم القطاع الخاص؟
- 2 أبريل/ نيسان 2014
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