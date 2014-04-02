الوظيفة العمومية أم القطاع الخاص؟

قالت دراسة حديثة لموقع عربي للتوظيف إن 29 في المئة من الشباب المغاربة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، يفضلون الاشتغال بالقطاع العام أو الحكومي، بينما 5 في المئة فقط يفضلون العمل في الشركات المغربية الخاصة. ما الذي يجعل الشباب يفضل العمل بالقطاع العمومي ويرفضون العمل بالقطاع الخاص؟ أنس عياش مراسل بي بي سي في الرباط ، يحاول الإجابة على هذه التساؤل.