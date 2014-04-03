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شخصيات دينية وتاريخية... في السينما

  • 3 أبريل/ نيسان 2014

وقد طالب الأزهر في مصر بمنع عرض الفيلم باعتبار أن تجسيد الأنبياء يخالف الشريعة الإسلامية. ويتركز اعتراض الأزهر في أن الفيلم يمس الجانب العقائدي للمسلمين لأن الأنبياء لا يجوز تصويرهم . عبد الصمد بن جودة تحدث مع الدكتور محمد خالد أستاذ التاريخ والحضارات بجامعة الأزهر وسأله ألا يجب أن تتنازل المؤسسات الدينية وتسمح بأداء الممثلين لأدوار تجسد الأنبياء والصحابة؟