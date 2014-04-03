وقد طالب الأزهر في مصر بمنع عرض الفيلم باعتبار أن تجسيد الأنبياء يخالف الشريعة الإسلامية. ويتركز اعتراض الأزهر في أن الفيلم يمس الجانب العقائدي للمسلمين لأن الأنبياء لا يجوز تصويرهم . عبد الصمد بن جودة تحدث مع الدكتور محمد خالد أستاذ التاريخ والحضارات بجامعة الأزهر وسأله ألا يجب أن تتنازل المؤسسات الدينية وتسمح بأداء الممثلين لأدوار تجسد الأنبياء والصحابة؟
شخصيات دينية وتاريخية... في السينما
- 3 أبريل/ نيسان 2014
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