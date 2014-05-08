العمل بعد الدوام

في فرنسا، يناقش مؤخرا مشروع قانون يحمي الموظفين من ضغوط مديريهم لمتابعة عملهم الكترونياً بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي. مشروع القانون الجديد ينص على ضرورة إغلاق الموظفين لهواتفهم النقالة الخاصة بالعمل لدى انتهاء ساعات الدوام والامتناع عن مراجعة البريد الالكتروني الخاص بالعمل أيضاً. فهل ينجح مثل مشروع القانون هذا في إقناع الموظفين بإغلاق هواتفهم الذكية والامتناع عن مراجعة البريد الالكتروني الخاص بالعمل؟ ولماذا يضحي البعض بأوقات الراحة على حساب عملهم؟ هذا ما تناقشه رحاب خطاب في التقرير التالي.