فنان؟ احتفظ برأيك لنفسك

مصدر الصورة The Guardian

هل مسموح للفنان التصريح بآرائه السياسية أم لا، ديما عودة تحدثت إلى حسام عبد الهادي نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف المصرية وسألته إن كان يحق للفنانين إعلان مواقفهم السياسية؟