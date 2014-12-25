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شجرة واحدة .. غابة من الأمنيات !

  • 25 ديسمبر/ كانون الأول 2014

راما جرمقاني استطلعت آراء بعض السوريين حول فكرة هذه الشجرة :