أحكام باسم الجماهير الغاضبة !

أصدرت محكمة الجنايات بموريتانيا خلال الأسابيع الاخيرة حكما بالإعدام بحق الشاب محمد الشيخ ولد امخيطير بتهمة الردة،وذلك على خلفية كتابته ونشره بداية العام الماضي مقالا وصف فيه النبي محمد بعدم العدالة في بعض المواقف التاريخية.

ورغم اعراب فئات واسعة من الشارع الموريتاني عن ارتياحها لصدور حكم الاعدام بحق ولد امخيطير فإن جهات حقوقية محلية ودولية شجبت الحكم الصادر ضد الشاب واصفة اياه بكونه يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان ودعوة التسامح التى جاء بها الاسلام . وفي انتظار جلسة الاستئناف تبقى الانظار معلقة حول طبيعة استجابة السلطات القضائية والتنفيذية في موريتانيا للمواقف والضغوط الداخلية والخارجية التي واجهتها خلال الأسابيع الماضية بعيد صدور الحكم.

تقرير جمال محمد عمر: