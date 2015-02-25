يقدم مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات مجموعة جريئة ومُنوعة من الأفلام والوثائقيات من جميع أنحاء الشرق الأوسط، لمعدي أفلام محترفين وغير محترفين، من جميع الدول والجنسيات والأعراق.

طارق كفالة، رئيس القسم العربي في بي بي سي يهدف مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات إلى جذب المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم ومنح معدي الأفلام منبراً يتشاركون فيه أعمالهم الصحفية والفنية المميزة. نأمل في أن يقرب المهرجان الجمهور البريطاني من الشرق الأوسط وبعض الأفراد الذين يروون حكاياتهم عنه".

والمهرجان عبارة عن مسابقة. سيتم الإعلان عن القائمة النهائية من الأفلام المرشحة في سبتمبر/ أيلول 2015. وسيجري اختيار الترشيحات من قبل لجنة محكمين تتألف من معدي وثائقيات وصناع أفلام، ونقاد وخبراء في ميادين الأفلام والصحافة.

كما ستقدم بي بي سي عربي "جائزة الصحفي الشاب" إلى شاب أو شابة واعد يتراوح عمره بين 18 و30 عاماً. قيمة الجائزة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني وتتضمن برنامج تدريب ورعاية وأجهزة، مع إمكانية قيام بي بي سي بتكليف الفائز أو الفائزة بتنفيذ مشروعه.

يتم الإعلان عن الفائزين والجوائز في حفل اختتام مهرجان بي بي سي عربي 2015.

سيقام المهرجان في خريف عام 2015 على مسرح BBC Radio Theatre الشهير والعريق في قلب لندن.

شهد مهرجاننا الأول عام 2014 أربعة أيام حافلة في المبنى الجديد لبي بي سي في لندن BBC Broadcasting House. راجعوا هنا أبرز أحداث مهرجان العام الماضي.