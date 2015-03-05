الرسم والألوان يحسن سلوك الأطفال

الرسم والألوان يساعدان الأطفال المضطربين في العودة إلى حياتهم الطبيعية ، هذا ما توصل إليه برنامج غرفة الفن التربوي في بريطانيا

وفي دراسة نشرت في دورية "الفنون في العلاج النفسي" كشف الباحثون أن الأطفال الذين أنهوا برنامج غرفة الفن هم أقل اكتئاباً، كما تحسنت صورتهم عن أنفسهم وقلت مشاكلهم السلوكية.

وتجربة شبيهة في قطاع غزة للأطفال في المخيمات خلال الحرب الأخيرة.

منال جوهر تحدثت مع الفنانة التشكيلية الفلسطينية منال أبو صفر التي ساهمت في التخفيف من اضطرابات هؤلاء الأطفال عبر أنواع الفنون كافة وأبرزها الرسم